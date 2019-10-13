SOM Seyir Füzesi, hedefleri 250 kilometreden vurabiliyor13 Ekim 2019 Pazar 10:34 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 11:15
Hava Kuvvetleri Komutanlığının en vurucu mühimmatlarından biri de SOM Seyir Füzeleri. Akıllı mühimmat özelliği taşıyan füzeler 250 kilometreye nokta atışı yapabiliyor. Taşıdığı delici harp başlığı sayesinde de engelleri aşıp hedefine ulaşabiliyor.
Hava savunma sistemlerinin etkili menzillerine girmeden ateşleniyor. Hem durağan hem de hareketli hedefleri tam isabetle vuruyor. Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat SOM Seyir Füzeleri dosta güven düşmana korku veriyor.
Hava kuvvetlerinin en etkili mühimmatlarından biri de SOM Seyir Füzesi. Tam 250 kilometre öteden hedeflerini nokta atışıyla vurabiliyor.
Tasarımı ve üretimi yerli ve milli imkanlarla yapıldı
TUBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş:
"SOM Seyir Füzesi Türk mühendisler tarafından tasarlandı ve üretimi de milli imkanlarla yapılıyor. Takılı olduğu uçak etkili savunma menziline girmeden SOM’u ateşleyebiliyor. Füze akıllı mühimmat olduğu için hedefi tam isabet ile vuruyor."
SOM Seyir Füzesi projesine 13 yıl önce başlandı. 2011 yılında en caydırıcı unsurlardan biri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldı.
Duvar delici özelliğe sahip
SOM’un tasarımı TUBİTAK Sage’de yapıldı, üretimi de ASELSAN’da gerçekleştiriliyor. Parçacık etkili harp başlığına ve duvar delici özelliğe sahip.
Ayrıca ardışık delici başlığı ile de 2 metreye kadar engelleri geçme özelliği bulunuyor.
Füze F4 ve F16 savaş uçaklarına uyumlu. Yeni sistemlere de entegrasyonu ihtiyaç halinde kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Haber: Yiğitcan Kartepe
Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu