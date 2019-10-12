Türk bilim insanları, karideslerin akrabası sayılan 2 yeni canlı türünü dünya literatürüne kazandırdı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özbek ve beraberindeki heyet, Mersin'in Anamur ilçesindeki Türkiye'nin en derin mağarası sayılan 1429 metrelik Peynirlikönü Mağarası'nda çalışma yürüttü.

Bilimsel taramada, mağaradaki suda 1 santimetre boyunda canlı türü bulundu. Karidesin uzak akrabası olduğu belirtilen canlının daha önce hiç görülmediği ortaya çıktı.

Keşfedilen türe "egmao" ve "deryae" isimleri verildi

Yeni canlı türüne, Peynirlikönü Mağarası'nda 2001 yılında başka bir bilimsel araştırmada görev yaparken sele kapılıp yaşamını yitiren Mehmet Ali Özel ve aynı ekipte çalışırken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Evren Günay'ın baş harflerinden oluşan "egmao" adı verildi.

"Gammarus egmao" adlı canlı türünün tanımlanmasını ve isimlendirmesini yapan Prof. Dr. Murat Özbek, Isparta Pınarpazarı bölgesinde topladıkları canlı örnekler üzerinde de çalıştı.

Çalışmada, halk arasında "yangıç" olarak bilinen, çift ayaklılar grubuna mensup, karideslerin akrabası yeni bir tür daha keşfeden Özbek, bu canlı türünü de eşinin adı "Derya" ile isimlendirdi.

"Gammarus egmao" ve "Gammarus Deryae" canlıları 2018 ve 2019 yılında uluslararası dergilerde bilimsel makalelerle dünyaya duyuruldu.

Özbek, "Gammarus egmao"nun ekonomik değerinin bulunmadığını ancak önemli bir gen kaynağı sayılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA