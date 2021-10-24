Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 20:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'ŞİMŞEK' füze haline geldi, tam isabet vurdu
TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, hedeflerini vurabilir hale getirildi. Test atışını gerçekleştiren ŞİMŞEK hedefi tam isabet vurdu.
Yerli ve milli olarak üretilen Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ŞİMŞEK gücüne güç katıyor.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız 'ŞİMŞEK', artık vurmaya karar verdi" sözleriyle büyük gelişmeyi duyurdu.
Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız #ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 24, 2021
ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş
Tebrikler Tusaş Tebrikler Roketsan
Üretim: @TUSAS_TR pic.twitter.com/LHdBkgrP0m
ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi.
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