Bilim insanları görme engelinin tedavisi yolunda büyük bir başarıya imza attı. Görme engelli bir kadın, basit şekilleri görmeye başladı.

Bilim dünyasında ilgiyle karşılanan bu çalışmayı, İspanya Miguel Hernández Üniversitesi, Hollanda Nörobilim Enstitüsü ve Utah Üniversitesi Göz Merkezi’nden bilim insanları yürüttü.

Çalışmanın sonuçlarını, aylık hakemli tıbbi araştırma dergisi The Journal of Clinical Investigation’da yayımlandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Bu çok önemli bir adım"

Makaleye göre, görme engelli bir kadının beynine yerleştirilen implanttaki elektrotlar beyni uyardı. Böylece kadın "fosfen" adı verilen beyaz ışık noktaları şeklinde yapay görme deneyimi yaşadı, basit şekilleri görebildi.

Uzmanlara göre bu sonuç, görme engelinin aşılması açısından büyük bir adım.

Bilim insanları gönüllü kadının beyninde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Buna rağmen cevaplanmamış pek çok soru olduğuna ve çalışmanın genişletilmesi gerektiğine de işaret ediliyor.