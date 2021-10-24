Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da sakal ve bıyıklar yarıştı
Almanya'nın Bavyera eyaletinde sakal-bıyık yarışması düzenlendi. 100 yarışmacı birinci olmak için jürinin önüne çıktı. Yarışmacıların final hazırlıkları da dikkat çekiciydi.
Kimi bıyığını yağladı kimi saç kurutma makinasıyla şekil verdi sakalına. Hedefleri, "Dali tarzı bıyık", berber stili sakal", "imparartor bıyığı" gibi kategorilerde birinci olmaktı.
Bavyera'daki sakal-bıyık yarışmasında jüri seçim yapmakta bir hayli zorlandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Parlak görünen, düzenli tarandığı belli olan ve şekliyle dikkati çeken sakal ve bıyıklar yarışmada öne çıktı.
Yarışmada en çok ilgi gören ismi ise Ralph Shchluz oldu. Yarışmaların ardından tüm yarışmacılar toplu fotoğraf çektirdi.
Etiketler: Almanya
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