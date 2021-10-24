Kimi bıyığını yağladı kimi saç kurutma makinasıyla şekil verdi sakalına. Hedefleri, "Dali tarzı bıyık", berber stili sakal", "imparartor bıyığı" gibi kategorilerde birinci olmaktı.

Bavyera'daki sakal-bıyık yarışmasında jüri seçim yapmakta bir hayli zorlandı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Parlak görünen, düzenli tarandığı belli olan ve şekliyle dikkati çeken sakal ve bıyıklar yarışmada öne çıktı.

Yarışmada en çok ilgi gören ismi ise Ralph Shchluz oldu. Yarışmaların ardından tüm yarışmacılar toplu fotoğraf çektirdi.