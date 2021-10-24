Başbakan Abdullah Hamduk'un istifası ve hükümetin feshedilmesi yönünde sloganlar atan çok sayıda eylemci, başkent Hartum ile Bahri bölgesini birbirine bağlayan Mek Nimir Köprüsü ile en işlek caddelerden Nil'i beton bariyerlerle trafiğe kapattı.

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından eylemciler ara sokaklara dağıldı.

Polis ekiplerince yoldaki bariyerlerin kaldırılmasının ardından köprü ve Nil Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Hartum Valiliğinden yapılan açıklamada, kapatılan eski iktidar partisi Ulusal Kongreye mensup bir grup protestocunun Mek Nimir Köprüsü ve Nil Caddesi'ni trafiğe kapatmasının ardından savcı ve polis ekiplerinin bölgeye giderek yolu ulaşıma açtığı belirtildi.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan'da 21 Eylül'deki askeri darbe girişiminin ardından iktidarın asker ve sivil bileşenlerinin birbirlerine yönelik ağır eleştiriler yöneltmesi, sivillerin askerin yönetimden çekilmesi, ordunun ise hükümetin feshine dair açıklamaları siyasi ortamda gerginliği artırmıştı.

Ülkede 16 Ekim'den bu yana hükümetin feshedilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde protestolar sürerken, asker de hükümetin feshedilmesi ve daha kapsamlı yeni hükümet kurulması konusunda bir süredir hükümete baskı yapıyor.