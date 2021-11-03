Teknolojinin sunduğu imkanlar hayatımızı kolaylaştırıyor ama dijital saldırılar da bizi bir o kadar savunmasız bırakıyor.

Siber dolandırıcılara karşı yerli ve milli yazılımlar ile özel ekipler, güvenlik açığını kapatmak için uğraşıyor.

Siber saldırılara yerli kalkanlarla karşılık veriliyor

Kişisel bilgilerimizi dijital ortamda ele geçiriyor, şantaj ve hırsızlık yaparak istediklerini elde ediyorlar.

Saldırılar ağırlıklı olarak oltalama ve spam olarak gerçekleşiyor.

Devletleri ve şirketleri de tehdit eden siber saldırganlarla mücadele için yerli ve milli uygulamalar geliştirildi.

Salgın sürecinde AVCI, AZAD ve KASIRGA adlı yerli ve milli uygulamalarımızla, yapay zeka teknolojileri kullanılarak 750 sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servisinde 31 bin 132 zafiyet tespit edildi.

5 yılda 500 binden fazla siber saldırı önlendi

- Alınan önlemler ve geliştirilen uygulamalarla 2021 yılının ilk 10 ayında 60 bin 795 siber saldırı engellendi.

- Ocak 2017-Ekim 2021 tarihleri arasında engellenen siber saldırı ise 502 bin 386'ya ulaştı.

- 2013'ten bu yana 900'ün üzerinde 'Siber Olaylara Müdahale Ekibi' kuruldu.