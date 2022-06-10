Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 20:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğraflarını paylaştı.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin fotoğraflarına yer vererek şunları kaydetti:
"Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı...
Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu..."
Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 10, 2022
Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu...#KIZILELMA UCAV first photo of its painted finish...
✈️???????? pic.twitter.com/j5xkbibt4a
Etiketler: Baykar İnsansız Hava Aracı (İHA)
Son Haberler
- 21:43
- 21:28
- 21:27
- 21:21
- 21:10
Sıradaki Haber
SpaceX'in uzaya yapacağı kargo uçuşu ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz