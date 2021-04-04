Dağlık Karabağ Savaşı’nın seyrini değiştirdi, başarısı ile dünyada ses getirdi.

Bayraktar TB2'lerin üreticisi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Karabağ Nişanı"na layık görüldü.

Bayraktar, dünyanın SİHA’ların maharetini gördüğünü vurguladı, “Tüm dünya Karabağ Savaşı’nı ‘Türk ordularının SİHA’larla kazandığı zafer’ diye adlandırıyor” dedi.

TB3’ler alanında benzersiz

Bakü'de temaslarda bulunan Bayraktar, yeni silahlı insansız hava aracı TB3'lerin özelliklerini anlattı.

Alanında benzersiz olan TB3’ler, 1200 kilo civarında mühimmat taşıyabiliyor, uçak gemisine inebiliyor ve kanatları katlanabiliyor.

İnsansız savaş uçakları için çalışmalar sürüyor

Dünyanın insansız savunma teknolojisine yöneldiğine dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’de insansız deniz araçları için çalışmalar yapan firmaların bulunduğunu ve artık insanlı tankların yerine akıllı, daha hafif, hızlı hareket eden kara araçlarının konuşulduğunu söyledi.

Bayraktar, insansız savaş uçakları üzerine yaptıkları çalışmaların sürdüğünü açıkladı.