ODTÜ Teknopark'ta yerli imkanlarla geliştirilen yürüyüş rehabilitasyon robotu, felçli hastalara umut oluyor.

Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ilgi gören sistem yakın zamanda Amerika’ya da ihraç edilecek.

Firma yetkilisi Murat Topçu, "Öncelikle ülkemizde ithal ikamesi oldu. Yabancı robotların çok daha fahiş ve pahalı fiyatta satılan robotların yerine bizim cihazlarımız kullanılmaya başlandı" dedi.

Fizik tedavi merkezlerinde kullanılmaya başlandı

Yerli robotik rehabilitasyon sistemi, fizik tedavi merkezlerinde kullanılmaya başlandı.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Gülseren Kayalar, "Bizim için rehabilitasyonda en önemli şey hastanın motor becerilerinin en erken düzeyde açığa çıkarılması. Robotik rehabilitasyon desteğiyle rehabilitasyon süreleri kısaldığı gibi hastanın yaşam kalitesi fonksiyonel iyileşme hızında belirgin bir farklılık oldu" diye konuştu.

Felçli hastalara umut oldu

Doğukan Özden, geçirdiği kaza sonucu yürüme yetisini kaybetmişti. Türk mühendislerin geliştirdiği yerli robotik sistem ona umut oldu. Doğukan her geçen gün sağlıklı günlerine bir adım daha atıyor.

Devlet destekli AR-GE projelerinin başarısı, yeni teknolojiler geliştirmek isteyen girişimciler için motivasyon kaynağı oluyor.