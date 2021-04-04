Makyaj malzemeleri, boyalar, kremler...

Kozmetik ürünler kadınların vazgeçilmezi. Ancak hamilelik döneminde bu ürünler kullanılırken dikkat edilmesi gerekiyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş, "Aşırı makyaj yapmamak bu dönemde son derece değerli. Çünkü her bir ürünün dayanıklılığını artırmak için içerisinde bir takım kimyasal maddelerin bulunduğu ve bu kimyasal maddelerin kullanımı açısından özen gösterilmesi gerektiğini tekrar vurgulamalıyım" dedi.

"İlk 3 ayda saç boyatmayın"

Deriden emilen kimyasallar doğumsal anomalilere yol açabiliyor.

Uzmanlar, hamileliğin ilk 3 ayında saç boyatılmaması konusunda uyarıyor.

Doç. Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk üç aylık dönem gebelikte bebeğin gelişimi açısından son derece önemli. Bizim "organogenez" dönemi dediğimiz organ gelişiminin ilk en küçük yapı taşının oluştuğu dönemden bahsediyorum. Dolayısıyla bu dönemde kullanılan ürünler çok dikkatli kullanılması gereken ürünler."

"Kremlerin içeriğine dikkat edin"

Risk yalnızca saç ve makyaj ürünleri için geçerli değil. Anne adaylarının kullandığı sivilce ve çatlak geçirici kremler de bebekte ciddi hastalık riski oluşturabiliyor.

Doç. Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş, "Özellikle gebelikte sivilcelenmeler söz konusu olabiliyor. Sivilce tedavisinde kullanılan retinoik asit içeren ürünlerin bebek sağlığı ile alakalı etkilerini bildiğimiz ürünler aslında bunlar. Kesinlikle kullanılmaması gerektiğini önemle vurgulamalıyım" diye konuştu.

Hamilelik lekeleri için lanolin ve kakao içerikli ürünler tavsiye ediliyor.