Stres, hormonal bozukluklar, mevsim değişiklikleri...

Saç dökülmesini etkileyen pek çok faktör var.

Vitamin eksikliği ve yanlış beslenme saç dökülmelerine sebep olabiliyor. Özellikle protein, saç için olmazsa olmazlardan...

"Saçın yüzde 80'i keratin"

Diyetisyen Büşra Aydın, keratin yani proteinin yetersiz alındığında saç dökülmesinin olacağını, çünkü saçın yüzde 80'inin keratin olduğunu söyledi.

Saçın korunmasında vitaminler de önemli rol oynuyor.

Diyetisyen Aydın, beslenmeye dikkati çekerek şu önerilerde bulundu:

"Havuç, ıspanak ve yeşil kabuklu sebzeler saça oldukça iyi geliyor. Bu besinlerde bulunan A vitamini saçın güçlenmesinde en önemli etkenlerden biri. Ceviz, badem, avokado, havuç, kırmızı et, omega 3 kaynağı olan semiz otu, yağsız beyaz et, balık eti özellikle beslenmemizde bulundurmamız gerekiyor."

Şok diyetler saça zarar veriyor

Şok ve düşük kalorili diyet listeleri de saçlar için tehlikeli. Bu tip diyetlerle saçın güçsüzleşmesi ve dökülmesi hızlanabiliyor.