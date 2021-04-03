Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri sızdırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri ele geçirildi. Bilgiler bir hacker platformunda çevrim içi yayımlandı.
"Business Insider’’ internet sitesi, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı haberini yaptı.
Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD’den, 11 milyonunun Birleşik Krallık’tan, 6 milyonunun Hindistan’dan olduğu ifade edildi.
Bilgiler hacklendi
Söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.
Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.
Etiketler: Facebook Sosyal Medya
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