ASELSAN, hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim uygulamalarıyla, Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU) ödül kategorileri içerisinde yer alan "Culture &Technology" kategorisinde finale kaldı.

Ödüller, 5 Mayıs 2021'de dünyanın dört bir yanından kurumsal akademilerin öğrenme ve gelişim liderlerini bir araya getiren 2021 GlobalCCU e-forumda verilecek.

8 ülkeden 16 kuruluş değerlendirilecek

ASELSAN’ın da finalist olduğu GlobalCCU ödüllerinde 8 ülkeden 16 kuruluşu, uluslararası bir jüri değerlendirmeye alacak ve ödüller sahiplerini bulacak.

Öğrenme ve gelişim faaliyetlerinin bütünsel olarak tek bir sistem üzerinden yürütülmesi ve çalışanlara dijital eğitim imkanlarının sunulması gibi amaçlarla 2019 yılında lansmanı yapılan ASELSAN Öğrenme Yönetim Sistemi, BİL-GE platformunda yapılan çalışmalar jüri tarafından değerlendirildi.

ASELSAN, 9 bin çalışanının gelişim yolculuğunda yanlarında yer aldı

Çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılmak için 2020 yılında BİL-GE Platformu’nu internet ve mobil uygulama üzerinden de çalışanlarına sunan ASELSAN, pandemi dönemine özel tasarlanan eğitimler ile 9 bin çalışanının gelişim yolcuğunda yanlarında yer aldı.

2020 yılının öne çıkan öğrenme ve gelişim projelerinden “Bilgi Paylaşım Programı” aracılığıyla kurumsal bilginin paylaşımı ve birbirinden öğrenme kültürünün teşvik edilmesi amaçlandı ve ASELSAN’lılar geliştirdikleri eğitimlerle diğer çalışma arkadaşlarının kişisel ve profesyonel gelişimine katkı sağladı.

ASELSAN, 2020 yılında gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim projeleri ile çalışanları, stajyerleri ve paydaşlarıyla birlikte öğrenerek ve gelişim yolcuğunda birçok fırsat yaratarak uluslararası alanda değerlendirilmeye değer bulundu.