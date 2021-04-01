Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Üreterek büyümeye devam ediyoruz
[Fotoğraf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki mart ayı verilerine ilişkin, "PMI endeksi üst üste 10 aydır 50'nin üzerindeki pozitif eşik değerini korumayı başardı. Üreterek büyümeye devam ediyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Endeksin martta bir önceki aya göre 0,9 puan artışla 52,6 düzeyine yükseldiğini belirten Varank, şunları kaydetti:
"Böylelikle PMI endeksi üst üste 10 aydır 50'nin üzerindeki pozitif eşik değerini korumayı başardı. Üreterek büyümeye devam ediyoruz."
İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mart ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artışla 52,6 düzeyinde gerçekleşti.— Mustafa Varank (@varank) April 1, 2021
Böylelikle PMI endeksi üst üste 10 aydır 50'in üzerindeki pozitif eşik değerini korumayı başardı. Üreterek büyümeye devam ediyoruz pic.twitter.com/TTqAiVa1hv
Etiketler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Varank
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