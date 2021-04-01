Bankacılıkta yeni dönem başlıyor. 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden gerçekleştirilebilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yönetmeliği Resmi gazetede yayımlandı.

Hızlı ve rahat erişim

Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Uygulama ile bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim imkanı sağlanıyor. Böylece müşteri olma süreci dijital ortamlardan kısa sürede tamamlanacak.

Bankalar uzaktan kimlik tespitinde, belirlenen sıkı güvenlik tedbirlerini uygulamakla da sorumlu olacak. Müşteri temsilcilerine bu konuda özel eğitim verilecek. Müşteri ile yapılan görüntülü görüşme uçtan uca güvenli iletişimle gerçekleştirilecek.

Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izleyecek. İlave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulanacak.

Şubesiz bankacılığın önü açıldı



Yönetmelikle şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin de önü açıldı. Böylece mevcut bankaların yanında, yeni nesil bankalara lisans verilecek.

Dijital Bankacılık lisanslamalarına imkan sağlayacak düzenleme sene sonuna kadar hayata geçirilecek.

Bankalar ile finansal teknoloji, fintech girişimleri bu yeni yapıyı oluşturacak.