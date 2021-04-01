Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özbekistan son 10 yılda 687 ton altın ihraç etti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Özbekistan, 2010-2020 döneminde 687 ton altın ihracatı yaptı.
Özbekistan Merkez Bankası, ülkenin 2010-2020 dönemine ilişkin parasal olmayan altın verilerini açıkladı.
Açıklamada Özbekistan'ın, son 10 yılda 687 ton altın ihraç ettiği vurgulandı.
2010'da 60 ton, 2011'de 70 ton, 2012'de 10 ton, 2013'te 37 ton, 2014'te 30 ton, 2015'te 50 ton, 2016'da 70, 2017'de 80 ton, 2018'de 70 ton, 2019'da 110 ton, 2020'de ise 100 ton altın ihracatı yapıldı.
Yıllık ortalama 100 ton altın
Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, Özbekistan, 1 Eylül 2020'den bu yana yurt dışına altın ihraç etmedi.
Özbekistan'ın 2020 ihracatında altının payı yüzde 45 oldu.
Dünyanın önemli altın üreticileri arasında yer alan Özbekistan'da yıllık ortalama 100 ton altın üretiliyor.
Etiketler: Altın Orta Asya Özbekistan
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