Yeni tip koronavirüs ABD'deki ölüm nedenleri arasında kalp hastalığı ve kanserin ardından üçüncü sıraya yerleşti. 2020'daki her 10 ölümden biri koronavirüs kaynaklı.

Geçen sene ABD'de 345 bin kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Koronavirüs yaklaşık 32 bin farklı nedenli ölüme de zemin hazırladı.

Bu yıl rakamlar daha da yükseliyor

Virüsten kaynaklanan ve bu yıl daha da yükselen ölü sayısı endişe veriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre şu ana kadar 547 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Her gün ortalama 1000 kişi de COVID-19'dan yaşamını yitiriyor.

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"Kıyamet yaklaşıyor"

CDC Direktörü Rochelle Walensky, daha bulaşıcı varyantların artması ve devletlerin kısıtlamaları kaldırması nedeniyle olası başka bir artış hakkında uyarmış, dördüncü dalgadan korktuğunu söylemişti.

Walensky, COVID-19 vakalarının haftada yüzde 10 artması nedeniyle "kıyamet yaklaşıyor" uyarısı yaptı.