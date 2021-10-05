Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katıldı. Demir, stantları gezdi, ürünleri inceledi. Sınır güvenliğinin korunmasına yönelik projelere değindi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sınır güvenlik sistemi projemiz Kayı ile hudut karakollarımızda 7/24 sınır hattının izlenmesi, kontrolü ve verilerin kayıt altına alınmasına yönelik sensör sistemlerinin kurulumu ve entegrasyonu ile ilgili altyapıların hazırlanmasını sağlıyoruz. Sahil şeridimizin güvenliği için büyük önem arz eden Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi geliştirme faaliyetlerinde de son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Zirve 2 gün sürecek

İsmail Demir, sınırların korunması için de teknolojik yatırımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı ve yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

"Silah, mühimmat ve İHA'lar konusunda geniş bir iştah varken, aslında çok çeşitli teknoloji içeren konuları bir kısmını burada göreceğiz. Bir alana yüzlerce müteşebbisin girmesini değil, boşluk bulunan alanlara da yatırım yapmalarını konusunda hassasiyet göstermeleri gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

Yerli savunma sanayii firmalarının başkentteki çıkarması 2 gün sürecek.

3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde insansız hava ve kara araçları ile bu alanlarda geliştirilmiş çok sayıda ürün sergileniyor.