Facebook’un teknoloji şefi Mike Schroepfer Twitter hesabından, yaşanan erişim sıkıntısı ile ilgili açıklamada bulundu.

Mike Schroepfer, sözlerine özür dileyerek başladı. Kesintinin ağ sorunlarından kaynaklandığını ifade etti. Ekiplerin hata ayıklamak ve geri yükleme yapmak için mümkün olduğunca hızlı çalıştığını söyledi.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

‘Erişim sorununun nedeni: Facebook’un yaptığı değişiklik’ iddiası

Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı da iddia edildi.

Whatsapp, Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor. Şirketin eski çalışanının açıklamaları ve sosyal medyadaki erişim sorununa dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. https://t.co/pd1bXln6aa pic.twitter.com/3qm6zjYV0c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 4, 2021

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı.

Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.

Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.

İç iletişim ‘Zoom’ üzerinden sağlanıyor

Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı açıklandı.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan bu yana Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor.

Söz konusu soruna ilişkin Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullanmıştı.

Facebook hisselerinde değer kaybı

Dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook'un New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi. Şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Yaşanan kesintinin Facebook tarihindeki en büyük ikinci kesinti olduğu bilgisi paylaşıldı.