Facebook’un teknoloji şefi Mike Schroepfer Twitter hesabından, yaşanan erişim sıkıntısı ile ilgili açıklamada bulundu.

Mike Schroepfer, sözlerine özür dileyerek başladı. Kesintinin ağ sorunlarından kaynaklandığını ifade etti. Ekiplerin hata ayıklamak ve geri yükleme yapmak için mümkün olduğunca hızlı çalıştığını söyledi.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible