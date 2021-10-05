Geçtiğimiz gün, Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

Bu uygulamaları kullanamayanlar alternatif sosyal medya ve mesajlaşma araçlarına yöneldi.

İlk açıklama: Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

İlk olarak Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullandı.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

Twitter, fırsatı kaçırmadı

Mikroblog olarak hizmet veren sosyal medya platformu Twitter ise Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çökmesinin ardından "Herkese merhaba" paylaşımı yaptı.

Söz konusu tweet yüzbinlerce kişi tarafından paylaşıldı, milyonlarca beğeni aldı.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Ardından Facebook Teknoloji Sorumlusu Mike Schroepfer, Twitter'daki açıklamasında, ağ sorunları yaşadıklarını ve ekiplerin mümkün olduğunca hızlı çalıştığını açıkladı.

"Çalışanlar binaya giremedi"

New York Times teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Facebook çalışanlarının kartlarının şirketin kapılarını açmadığını söyledi.

Frenkel, “Çalışanların kesintinin boyutunu değerlendirmeye başlamak için binalara giremediklerini” söyledi.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

İç irtibat kesildi

Facebook'taki kesinti, şirket çalışanlarının irtibat kurmasını sağlayan dahili araçların neredeyse tamamını etkiledi. Personelin sadece, iş için kurulan e-posta sistemiyle irtibata geçebildiği bildirildi.

The Verge'deki habere göre, kesinti probleminin çözülememesinin ardından Facebook mühendisleri veri merkezlerine gönderildi. Bunun da söz konusu kesintinin uzayabileceği mesajı taşıdığına dikkat çekildi.

Facebook hacklendi mi?

Privacy Affairs internet sitesinde, siber korsanların yaklaşık 1,5 milyar Facebook kullanıcısının bilgilerini ele geçirdiğine yönelik haber yayımlandı.

Bilgilerin forum sitelerinde satışa çıkarıldığı konuşulurken bir kullanıcı, 1 milyon kullanıcının bilgisi için 5 bin dolarlık bir teklif aldığını iddia etti.

Söz konusu kişi, satışa çıkarılan bilgiler arasında isim, e-posta, konum, cinsiyet, telefon numarası ve kullanıcı kimliklerinin bulunduğunu öne sürdü.

Ancak Facebook, hacker saldırısı iddiasını yalanladı.

DNS sunucularındaki problem

Wall Street Journal'a konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı.

Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Şirket hisseleri düştü

Küresel erişim sıkıntısıyla birlikte Facebook'un hisselerinde yaklaşık yüzde 5'lik düşüş kayda geçti.

Sosyal medyada, Facebook kurucusu Mark Zuckerbeg'in yaşadığı maddi kayıp gündemin çok konuşulanlarından oldu.

[Fotoğraf: AA]

Beklenen açıklama geldi

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.