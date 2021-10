Geçtiğimiz gün, Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

Bu uygulamaları kullanamayanlar alternatif sosyal medya ve mesajlaşma araçlarına yöneldi.

İlk açıklama: Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

İlk olarak Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullandı.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Twitter, fırsatı kaçırmadı

Mikroblog olarak hizmet veren sosyal medya platformu Twitter ise Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çökmesinin ardından "Herkese merhaba" paylaşımı yaptı.

Söz konusu tweet yüzbinlerce kişi tarafından paylaşıldı, milyonlarca beğeni aldı.

Ardından Facebook Teknoloji Sorumlusu Mike Schroepfer, Twitter'daki açıklamasında, ağ sorunları yaşadıklarını ve ekiplerin mümkün olduğunca hızlı çalıştığını açıkladı.

"Çalışanlar binaya giremedi"

New York Times teknoloji muhabiri Sheera Frenkel, Facebook çalışanlarının kartlarının şirketin kapılarını açmadığını söyledi.

Frenkel, “Çalışanların kesintinin boyutunu değerlendirmeye başlamak için binalara giremediklerini” söyledi.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.