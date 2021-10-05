Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.
Kiliselerdeki cinsel istismarı araştıran bağımsız komisyon, Fransa'daki kiliselerde 1950 yılından bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını duyurdu.
Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, Fransız Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda 2 bin 900 ila 3200 pedofil şüphelisinin bulunduğunu söyledi.
Problemin hala geride bırakılamadığına dikkat çeken Sauve, kurbanların iç soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti.
Komisyon başkanı, Kilise'nin, cinsel istismarla mücadele için gereken önlemleri almadığını ifade etti.
Etiketler: Fransa Kilise Son Dakika
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