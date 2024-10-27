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Bilim Teknoloji
The Verge 27.10.2024 09:09

OpenAI, yeni yapay zeka modeli Orion'u piyasaya sürecek

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni yapay zeka modeli Orion'u aralık ayına kadar piyasaya sürmeyi planlıyor.

OpenAI, yeni yapay zeka modeli Orion'u piyasaya sürecek
[Temsili görsel: AA]

OpenAI'nin son iki modeli GPT-4o ve o1'in yayınlanmasının aksine Orion, başlangıçta ChatGPT aracılığıyla yaygın olarak yayınlanmayacak. Bunun yerine, bir kaynağa  göre OpenAI, kendi ürünlerini ve özelliklerini inşa edebilmeleri için öncelikle yakın çalıştığı şirketlere erişim sağlamayı planlıyor.

Başka bir kaynak ise Microsoft'taki içindeki mühendislerin, Orion'u en erken kasım ayında Azure'da barındırmaya hazırlandığını söyledi.

OpenAI'ın yeni modeli bilim insanlarından daha mı yetenekli?
OpenAI'ın yeni modeli bilim insanlarından daha mı yetenekli?

Orion, OpenAI içinde GPT-4'ün halefi olarak görülse de şirketin bunu harici olarak GPT-5 olarak adlandırıp adlandırmayacağı belirsiz.

Orion, bir OpenAI yöneticisi tarafından GPT-4'ten potansiyel olarak 100 kat daha güçlü olarak tanıtıldı.

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