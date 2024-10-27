OpenAI, yeni yapay zeka modeli Orion'u piyasaya sürecek

OpenAI'nin son iki modeli GPT-4o ve o1'in yayınlanmasının aksine Orion, başlangıçta ChatGPT aracılığıyla yaygın olarak yayınlanmayacak. Bunun yerine, bir kaynağa göre OpenAI, kendi ürünlerini ve özelliklerini inşa edebilmeleri için öncelikle yakın çalıştığı şirketlere erişim sağlamayı planlıyor.

Başka bir kaynak ise Microsoft'taki içindeki mühendislerin, Orion'u en erken kasım ayında Azure'da barındırmaya hazırlandığını söyledi.

Orion, OpenAI içinde GPT-4'ün halefi olarak görülse de şirketin bunu harici olarak GPT-5 olarak adlandırıp adlandırmayacağı belirsiz.

Orion, bir OpenAI yöneticisi tarafından GPT-4'ten potansiyel olarak 100 kat daha güçlü olarak tanıtıldı.