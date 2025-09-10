NSosyal'in medya modu Android'de kullanımda

NSosyal'den yapılan açıklamaya göre, platformun yeni özelliği olan medya modu, Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Medya modu sayesinde NSosyal kullanıcıları çift tıklayıp kaydırarak medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapabiliyor, "trendler" sekmesiyle ise gündemin en popüler içerikleri keşfedilebiliyor.

Beta sürümünden bu yana hızla büyüyen ve 1 milyon kullanıcıyı geçen NSosyal, yerli teknolojilerin sosyal medya sektöründeki potansiyelini de ortaya koydu. NSosyal, "sosyal ağ" kategorisinde "mobil mağazalarda" en çok indirilen ücretsiz uygulamalardan biri olmayı da başarmıştı.