Açık 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 10.09.2025 16:56

NSosyal'in medya modu Android'de kullanımda

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapmaya imkan sağlayan medya modunu Android kullanıcıları için kullanıma sundu.

NSosyal'in medya modu Android'de kullanımda

NSosyal'den yapılan açıklamaya göre, platformun yeni özelliği olan medya modu, Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.

Medya modu sayesinde NSosyal kullanıcıları çift tıklayıp kaydırarak medya içerikleri arasında hızlı geçiş yapabiliyor, "trendler" sekmesiyle ise gündemin en popüler içerikleri keşfedilebiliyor.

Beta sürümünden bu yana hızla büyüyen ve 1 milyon kullanıcıyı geçen NSosyal, yerli teknolojilerin sosyal medya sektöründeki potansiyelini de ortaya koydu. NSosyal, "sosyal ağ" kategorisinde "mobil mağazalarda" en çok indirilen ücretsiz uygulamalardan biri olmayı da başarmıştı.

ETİKETLER
NSosyal Sosyal Medya
Sıradaki Haber
TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması'nda final heyecanı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:54
Rusya: Ukrayna'ya yapılan saldırılarda Polonya hedef alınmadı
17:04
BOTAŞ'tan yeni LNG anlaşması
16:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Refah Sınır Kapısı'na dünyadan ilk giden siyasi heyetiz
15:47
Togg'un Almanya macerası devam ediyor
15:43
AYM'den önemli karar: Boşanan çiftler evlilik için 300 gün bekleyecek mi?
15:26
Katar, İsrail'in Doha'daki saldırısıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyine mektup gönderdi
Ege'de balıkçılar sezona bereketli başladı
Ege'de balıkçılar sezona bereketli başladı
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ