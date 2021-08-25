NASA'nın uzay aracı Curıosıty habersiz gibi durarak poz verdi
NASA'nın uzay aracı da yaptığı özçekimle 'Haberim yokmuş gibi Çek' akımına uydu. Uzay aracı, özçekim sırasında habersizmiş gibi durarak poz verdi.
Kızıl Gezegen'de özçekim yaptı, Dünya ile paylaştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki uzay aracı Curiosity'nin özçekimini yayımladı.
Çekim, gezginin robotik kolunun ucunda yer alan kamerayla yapıldı. Uzay aracı Curiosity, fotoğraf çekilirken habersizmiş gibi durarak poz verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşıldı
Twitter hesabından uzay aracının ağzından tweet atıldı.
I hear “plandids” are all the rage back on Earth. Did I get it right?— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) August 23, 2021
I took this image using my Mars Hand Lens Imager (MAHLI) which is on the turret at the end of my arm. All LEDs were off, so the Sun is my only source of illumination. https://t.co/U4CvjVv4R5 pic.twitter.com/w2jo5vpgey
Fotoğraf çekimi sırasında güneşin tek ışık kaynağı olduğu da vurgulandı.
NASA, geçtiğimiz günlerde de Kızıl Gezegen'deki dokuzuncu yılını kutlayan Curiosity'nin panoramik Mars videosunu paylaşmıştı.
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