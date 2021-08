Kızıl Gezegen'de özçekim yaptı, Dünya ile paylaştı. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'taki uzay aracı Curiosity'nin özçekimini yayımladı.

Çekim, gezginin robotik kolunun ucunda yer alan kamerayla yapıldı. Uzay aracı Curiosity, fotoğraf çekilirken habersizmiş gibi durarak poz verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşıldı

Twitter hesabından uzay aracının ağzından tweet atıldı.

I hear “plandids” are all the rage back on Earth. Did I get it right?



I took this image using my Mars Hand Lens Imager (MAHLI) which is on the turret at the end of my arm. All LEDs were off, so the Sun is my only source of illumination. https://t.co/U4CvjVv4R5 pic.twitter.com/w2jo5vpgey