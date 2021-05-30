Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya bir gök cisminin yaklaştığını ve bu cismin, salı günü Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

Tahminlere göre mermiden 20 kat hızlı hareket eden gök cismi, Eyfel Kulesi'nden biraz daha büyük. Potansiyel olarak tehlike taşıdığı belirtiliyor.

"Gök cismi, Dünya'nın 7 milyon kilometre uzağından geçecek"

NASA, gök cisminin Dünya'nın 7 milyon kilometrenin uzağından geçeceğini tahmin ediyor.

Dünya ve Ay arası mesafenin neredeyse 20 katı olan bu uzaklığa rağmen NASA,

yakın geçiş ihtimaline karşı uyardı.

NASA, 30 bine yakın gök cismi üzerinde çalışıyor

NASA, halihazırda 30 bine yakın gök cismi üzerinde çalışıyor. Bunlardan yaklaşık 1000 kadarı 1 kilometreden daha uzun.

Ajansın "Dünya'ya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi", bir asteroit veya kuyruklu yıldızın, Dünya'ya etkisi konusunda çok endişelenilmemesi gerektiğini vurguluyor.