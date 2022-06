Musk'a yönelik tehditler twitter planının hemen ardından geldi.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ın da tamamen sahibi olacaktı ancak kararını askıya aldı.

Musk, gerekçe olarak hesapların kaçının sahte veya spam olduğu hakkında daha fazla ayrıntı istediğini belirtti. 44 milyar dolarlık satın alma süreci böylelikle bekleme odasına girdi.

Musk, sahte hesapların Twitter kullanıcılarının yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğinden emin olmadan anlaşmayı gerçekleştirmeyeceğini belirtse de daha sonra attığı tweetle Twitter’ı hala almaya kararlı olduğunu belirtti.

Yatırımcılar Musk'ın tamamen geri çekilip çekilemeyeceğini sorgularken, bu duyuru şirketin hisselerinin düşmesine neden oldu.

Musk’ı aslında ne etkiledi?

Kamuoyu Musk’ın Twitter’ı bir anda satın alma fikrinin arkasındaki nedenleri tam olarak anlayamamışken, süreci geçici olarak askıya alması da soru işaretlerine yol açtı.

Bazı çevreler, Musk’ın vazgeçmesinin esas nedeni olarak kendisinin de açıklamış olduğu suikaste uğrama şüphesi ve tehditlere dikkat çekiyorlar.

Zira, Musk, “Bana yönelik siyasi saldırılar önümüzdeki aylarda çarpıcı biçimde artacak” paylaşımında bulunmuştu.

Aynı gün attığı diğer tweette ise artık Demokratları desteklemeyeceğini belirterek, “Şimdi, bana karşı yaptıkları kirli oyun kampanyalarını izleyin…” diye not düştü.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … ????