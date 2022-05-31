Musk'a yönelik tehditler twitter planının hemen ardından geldi.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ın da tamamen sahibi olacaktı ancak kararını askıya aldı.

Musk, gerekçe olarak hesapların kaçının sahte veya spam olduğu hakkında daha fazla ayrıntı istediğini belirtti. 44 milyar dolarlık satın alma süreci böylelikle bekleme odasına girdi.

Musk, sahte hesapların Twitter kullanıcılarının yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğinden emin olmadan anlaşmayı gerçekleştirmeyeceğini belirtse de daha sonra attığı tweetle Twitter’ı hala almaya kararlı olduğunu belirtti.

Yatırımcılar Musk'ın tamamen geri çekilip çekilemeyeceğini sorgularken, bu duyuru şirketin hisselerinin düşmesine neden oldu.

Musk’ı aslında ne etkiledi?

Kamuoyu Musk’ın Twitter’ı bir anda satın alma fikrinin arkasındaki nedenleri tam olarak anlayamamışken, süreci geçici olarak askıya alması da soru işaretlerine yol açtı.

Bazı çevreler, Musk’ın vazgeçmesinin esas nedeni olarak kendisinin de açıklamış olduğu suikaste uğrama şüphesi ve tehditlere dikkat çekiyorlar.

Zira, Musk, “Bana yönelik siyasi saldırılar önümüzdeki aylarda çarpıcı biçimde artacak” paylaşımında bulunmuştu.

Political attacks on me will escalate dramatically in coming months — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

Aynı gün attığı diğer tweette ise artık Demokratları desteklemeyeceğini belirterek, “Şimdi, bana karşı yaptıkları kirli oyun kampanyalarını izleyin…” diye not düştü.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … ???? — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022

Ardından attığı tweetlerde de kendisine yönelik saldırıların arkasında politik sebeplerin olduğuna değindi.

Aktif bir Twitter kullanıcısı olan Musk, sık sık özgürce konuşabilmeyi desteklediği tweetler de atıyor.

Dün yaptığı paylaşımlardan birinde ise son seçimlerde Demokratların adayını desteklemesine rağmen Tesla ve SpaceX’e yapılan saldırılardan dolayı Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçileri destekleyeceğini bir kez daha vurguladı.

I support free speech, but not any one candidate. In fact, I gave money to & voted for Hillary & then voted for Biden.



However, given unprovoked attacks by leading Democrats against me & a very cold shoulder to Tesla & SpaceX, I intend to vote Republican in November. — Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2022

Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu, Musk’ın kararını askıya almasını ve suikast söylemlerini değerlendirdi.

“Toplam kullanıcıların yüzde kaçı bot hesap öğrenmek istiyor”

Çahmutoğlu, Musk’ın Twitter’dan tamamen vazgeçmediğini belirtiyor.

“Musk Twitter'ı almaktan vazgeçti diyemeyiz. Henüz bu konuda bilgimiz yok. Üstelik Musk Twitter'dan vazgeçmediğini, sadece askıya aldığını net olarak söyledi.

Twitter'daki toplam kullanıcıların yüzde kaçı bot hesap, bunu öğrenmek istiyor. Elinde net bir veri / bilgi görmek istiyor. Askıya almasının gerekçesini bu şekilde belirtiyor.”

“Küresel sermaye kesiminden tehditler alıyor”

Musk’ın tehditler aldığını söyleyen Çahmutoğlu'na göre, küresel sermaye sahipleri Starlink projesinden rahatsız.

“Musk hem Rusya'dan hem de ABD'deki küresel sermayenin temsilcileri / yöneticileri olan kesimden tehditler alıyor. Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'ya verdiği Starlink desteğinden dolayı Rusya son derece rahatsız.

Çünkü Ukrayna'nın internet altyapısı güçlenmiş oldu Starlink sayesinde. Rusya'nın planlarını bozdu. Bu yüzden pek çok üst düzey Rus isimlerden tehdit aldı. Hatta bunlara dair görselleri Musk Twitter'dan da paylaştı. Açıkça tehdit ediliyorum dedi.”

"Twitter'a reklam verilmesi engellendi"

Çahmutoğlu, tehditlerin arasında suikastin de olabileceğinin sinyalini Musk’ın paylaştığını hatırlatıyor.

“George Soros ve Clinton ekibinin de Musk'a ve şirketlerine yönelik saldırıları söz konusu. Twitter'ı satın almasına dair görüşmeler başlayınca Soros ve Clinton ekibi pek çok şirkete "Twitter'a artık reklam vermeyin" diye baskı yapmış.

Musk Twitter'dan yaptığı açıklamada bu saldırılara işaret etti ve daha sonra sürpriz olmayan bir şekilde 'suikaste kurban gidebilirim' mahiyetinde bir paylaşım yaptı.”

"Soros, Tesla'ya büyük oranda yatırım yapmıştı"

Musk artık Demokratları destelemeyeceğini açıklamıştı. Bu durumun arka planındaki anlaşmazlıklar bilinmiyor ancak Çahmutoğlu’na göre bu yüzden Musk’a yönelik operasyonlar başladı.

“İlerleyen gunlerde bir başka açıklamasında Musk, artık Demokratları değil Cumhuriyetçileri destekleyeceğini açıkça ifade etti ve bundan dolayı kendisine yönelik saldırıların artacağını da işaret etti. Demokratlar, özellikle Clinton ekibi, Musk'ın girişimlerini hep desteklemiş fakat ne olduysa daha sonra saldırmaya başlamış. Hatta Soros, Tesla'ya büyük oranda yatırım yapmıştı geçmişte.

Sonra bir açıklamasında bunun hatalı olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Arka planda neler oldu bilmiyoruz ama anlaşılan karşı taraf beklediklerini alamamış veya alamayacağını anlamış. Bu yüzden Musk ve şirketlerine operasyonlar başlamış.”

Soros ve Clinton'lara yakın olarak bilinen S&P her yıl, çevreci şirketler listesi adında 500 ESG listesi yayınlıyor.

“Listeye büyük petrol şirketi eklendi”

Çahmutoğlu, Tesla’nın bu listeden çıkarılmasının ise ilk operasyonun S&P'den geldiğini gösterdiğini söylüyor.

“Bu listede Tesla hep vardı. Çünkü çevre dostu elektrikli araçlar üretiyor. Fakat bir talimatla adeta bu listeden Tesla çıkarıldı ve ilginçtir listeye büyük petrol şirketi eklendi. Çevre dostu pek olmayan petrol şirketleri listede ama Tesla yok. Bu kesinlikle operasyondur. Elon Musk da bunu Twitter'da açıkça ifade etti zaten.”

“Musk'ın bildikleri var”

Çahmutoğlu, son olarak, bütün bunların organize bir eylem olduğunu ve bu eylemlerin devam edeceğini belirtiyor.

“Hiçbir şey bilmesek bile Musk'ın bildikleri var ve kendisi bu saldırıların devam edeceğini söylediğine göre aksini biz iddia edemeyiz.”

