Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Elon Musk’ı şimdi de sosyal medya sektöründeki atılımlarıyla duyuyoruz.

Dünyanın en önemli sosyal medya mecralarından biri olan Twitter'da yatırımcı olan Musk, şirketin tamamını alma isteği ile gündemde. Musk'ın teklifi ise yaklaşık 43 milyar dolar değerinde.

Dikkat çeken konulardan biri ise bu isteğin ardında yatan ısrarcı tavrı. Zira, Musk, yaptığı açıklamada, eğer şirketin tamamını satın almasına izin verilmezse, elindeki hisselerle ilgili farklı bir tutum izleyebileceğini söyledi.

Uzmanlara göre Musk’ın isteğinin ardında yeni nesil medyayı gelecek adına biçimlendirme arzusu var. Ayrıca isteğine ulaşırsa da sosyal medyada yeni bir rekabet rüzgarının eseceğini görebiliriz.

Twitter’ın önemi ne?

1.3 milyar kullanıcısı bulunan Twitter’ın yalnızca 330 milyonu aktif. Kullanıcıların profilleri ise işletmeler, siyasetçiler, sanatçılar ve topluma mal olmuş diğer birçok isimden oluşuyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Twitter'ın arama algoritmasının diğer sosyal medya platformlarından çok daha kullanışlı olmasını sağladığını ve istenilen kişilerle kolayca bağlantı kurulması açısıdan en çok tercih edilen platform olduğunu anlatıyor.

“Twitter, diğer tüm sosyal medya mecralarından daha hızlı viral haberler yapmayı sağladığından sıklıkla tercih edilmekte, herkesin 280 karakterlik bir mesajı tweetleyebildiği ve aynı ilgi alanına sahip başka birini veya herhangi birini takip edebildiği bir platform.

Twitter, temel olarak bilgilendirici ve kısa bilgi parçacıkları paylaşmak içindir, diğer mecralarda bu durum oldukça farklı. Twitter satın alma davranışı, dil, ilgi alanı ve takipçiler dahil olmak üzere hedefleme yetenekleri sunmakta, bu durum ölçümlemeyi diğer mecralara oranla daha kolay bir hale getiriyor.”

“Twitter’ı ekonomik çıkarlarını şekillendirmek için kullanabileceği açık”

Elon Musk ise önce yüzde 9,2’lik hissesini aldığı Twitter’ın şimdi tamamını istiyor. Kırık, bu tutumun arkasında platformun sağladığı etkileşim avantajlarının yanı sıra Twitter’da yapmak istediği radikal değişikliklerin de olabileceğini söylüyor.

Şu anda Twitter’ın en büyük tek hissedarı olan Musk'ın Twitter'a odaklanması, platformun işleyişini ve kullanıcılarını yönetme şeklini etkileme çabaları, şirketin kamuya açık söylem için ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Kırık, kitleleri yönlendirme ve manipüle etme adına Twitter’ın taşıdığı rolün bu açıdan son derece önemli olduğunun da altını çiziyor.

“Hatırlanacağı üzere, Twitter, özellikle ABD'de siyaseti şekillendirmede çok büyük bir role sahip olmuştu. Zira ABD eski başkanı Trump, başkanlığının sonuna kadar söylemlerini Twitter üzerinden kamuoyuyla paylaşmıştı. Musk'ın platformu kendi işi ve ekonomik çıkarlarını şekillendirmek için kullanabileceği açık. Zira Musk söylemlerini Twitter’dan gerçekleştiriyor, yapmış olduğu açıklamalarla tüm dünyada ses getiriyor. Elon Musk geçmişte Twitter’ı özgürlükler açısından ciddi anlamda eleştirmişti. Bu isteğin altında Elon Musk’ın Twitter’da köklü bir revizyon oluşturma çabası olarak da nitelendirilebilir.”

“Musk, yeni nesil medyayı gelecek adına biçimlendirmek istiyor”

Geleneksel medya yerini yeni nesil medyaya bırakıyor. Dolayısıyla medya gücü artık Twitter gibi platformlarda var oluyor. Yani, SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin kurucusu olan Musk’ın Twitter hamlesi geleceğe dair bir yatırım olarak okunabilir. Kırık’a göre bu isteğin altında yatan en temel etmen yeni nesil medyayı gelecek adına biçimlendirme arzusu.

“Zira bireyler her türlü gelişmeyi bu mecralardan öğrendiği için Elon Musk’ın kullanıcıları yönlendirmesi ve şirketleriyle ilgili bilgilendirmeleri yine Twitter aracılığıyla gerçekleştirmesi sebebiyle bu konuya ayrı bir önem verdiği açık.

Musk’ın geleceğin medyasını inşa ederek, kendisine yönelik gelebilecek her türlü olumsuz eleştirinin önüne set çekme hedefi de göz önünde bulundurulmalı.”

“Elon Musk, Twitter’da ciddi bir hayran kitlesine sahip”

Twitter’ın bir diğer önemli özelliği ise Musk için ciddi bir reklam ve pazarlama aracı olması. Kendi şirketleriyle ilgili her türlü açıklamayı Twitter üzerinden yapan Musk, Tesla'nın pazarlama aracı olarak Twitter'ı kullanıyor.

“82 milyondan fazla Twitter takipçisinin çoğunun potansiyel Tesla müşterisi olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Musk düşük maliyetli ve oldukça etkili pazarlama aracının sahibi olarak şirketlerinin reklamlarını tamamen buraya taşımayı düşünüyor. Ayrıca Musk burada kitlesiyle birebir bağlantı kuruyor. Etkileşim oranı oldukça yüksek. Elon Musk, Twitter’da ciddi bir hayran kitlesine sahip. Bu büyük hayran kitlesi, Musk'ı diğer iş insanlarından ayıran en önemli ayrıntı. Musk, Twitter’ın tamamına sahip olarak kamusal davranış ve algıyı etkilemeye çalışabilmektedir.

Buna ek olarak Musk Twitter'ı satın alırsa, nefret söyleminden nükleer saldırı tehdidine kadar değişen konulardaki Twitter kurallarına eninde sonunda kendisi karar verecek. Bu da platformu istediği gibi dizayn edebileceği anlamına geliyor.”

“Musk'ın Twitter hissesi şu an yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde”

Henüz Musk’ın Twitter’ı satın almak istemesi üzerine Yönetim Kurulu’ndan olumlu bir yanıt gelmedi. Piyasalarda da bu teklifin ardından olumlu bir yansıma görülmedi.

Kırık, satın alma girişimi gerçekleşmezse Musk’ın elindeki hisseleri satacağına yönelik iddiaların kamuoyunda sıklıkla yer bulmaya başladığını hatırlatıyor. Musk’ın yaptığı açıklamalar da nitekim bu tutumunu destekler nitelikte.

“Musk’ın alımıyla değer kazanan hisseler satışıyla da tam tersi bir ivme ortaya koyabilir. Musk'ı Twitter'ın en büyük bireysel hissedarı yapan yüzde 9'luk hissesinden geri çekilmesi, hisse senedi fiyatların düşmesine neden olabilecektir. Musk eğer hisselerini satarsa ​​ciddi bir para kazanabilir. Twitter'ın hisse senedi fiyatı, 31 Ocak'ta ilk hisse satın almaya başladığından bu yana yüzde 32 arttı. Musk'ın Twitter hissesinin yaklaşık 3,5 milyar dolar değerinde olduğu ifade ediliyor. Eğer satış olmazsa bu artış oranında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.”

“Sosyal medyada rekabet had safhaya çıkar”

Eğer Musk, amacına ulaşıp tüm hisseleri satın alırsa da sosyal medyada yeni bir rekabet ortamı olacağı aşikar. Nitekim, yeni uygulamalar ve reklam düzenlenmesi gibi yeniliklerin geleceğine dair Musk işaretler verdi.

Kırık, şirket yönetilerinin bu durumdan endişe duyduğunu ve şu ana kadar edinilen kazanımların tümünün kaybolacağına dair ciddi iddiaların olduğu bilgisini veriyor.

“Öncelikle Elon Musk, Twitter’i satın alma teklifinin kabul edilmesi halinde, yönetim kuruluna maaş ödenmeyeceğini belirtti.

Şu an için zor gözükse de bu satış işlemi gerçekleşirse diğer sosyal medya mecraları da köklü değişimlere imza atacaktır. Zira rekabet had safhaya ulaşacağı için Musk’ın yeniliklerini yakalamak diğer sosyal medya mecraları açısından elzem bir boyuta gelecektir. Ayrıca Twitter hisselerinin ciddi değer kazanması da yine bu satış sonrası meydana gelebilecek bir diğer gelişme olabilecektir.”

“Donald Trump Twitter’a geri dönebilir”

Kırık’a göre satış olursa Musk’ın atacağı adımlar arasında Donald Trump’ın Twitter yasağını kaldırma kararı alması da mümkün.

“Musk sıklıkla ifade özgürlüğü konusunda da ciddi eleştiriler yönelttiği Twitter’da yeni bir sayfa açabilir. Donald Trump gibi söylemleri nedeniyle hesapları askıya alınan isimlerin tekrardan Twitter’a dönmesini sağlayabilir.”

