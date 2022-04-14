Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Elon Musk Twitter'ın tüm hisselerine talip oldu
[Fotoğraf: AFP]
Twitter'da yüzde 9,2'lik hissesi bulunan iş insanı Elon Musk, hisse başına 54,20 dolar teklifle şirketin tüm hisselerini satın almak istediğini açıkladı.
Musk, Twitter'daki yönetim kurulu üyeliğini reddedikten sonra yeni bir kararla gündeme geldi.
Şirketin her bir hissesi için 54,20 dolar ödemeyi teklif eden Musk, hisselerin tamamına talip oldu.
Musk, ilgili mektubunda, "Teklifim, en iyi ve son teklifimdir ve kabul edilmezse hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek." ifadesini kullandı.
Teklifin kabulü halinde Musk, Twitter'ı yaklaşık 41 milyar dolara satın almış olacak.
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