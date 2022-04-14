Musk, Twitter'daki yönetim kurulu üyeliğini reddedikten sonra yeni bir kararla gündeme geldi.

Şirketin her bir hissesi için 54,20 dolar ödemeyi teklif eden Musk, hisselerin tamamına talip oldu.

Musk, ilgili mektubunda, "Teklifim, en iyi ve son teklifimdir ve kabul edilmezse hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek." ifadesini kullandı.

Teklifin kabulü halinde Musk, Twitter'ı yaklaşık 41 milyar dolara satın almış olacak.