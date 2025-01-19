Duman 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber,AA 19.01.2025 11:22

Milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü üçlü pist operasyonları için hazır

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli eğitim simülatörü üçlü pist operasyonları için kullanılacak.

Milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü üçlü pist operasyonları için hazır
[Fotograf: DHA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ bünyesinde hava trafik kontrolörlerinin temel eğitimlerinde kullanılan simülatörde önemli bir güncelleme yaptıklarını belirtti.

Yakın zamanda İstanbul Havalimanı'nda başlatacakları eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonları kapsamında hava trafik kontrolörlerine yerli simülatörde destek eğitimi vereceklerini kaydeden Uraloğlu, "360 derece görsel kule ortamında oluşturduğumuz modellemeler ile verilen eğitimlerde havalimanlarının 3 boyutlu modelleri kullanılacak. Bu sayede Avrupa'da bir ilk olacak olan uygulamayı hayata geçirirken hava trafik kontrolörlerimizin eğitim süreçlerine de katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü ile bu alanda çalışacak personele verilen eğitim kapasitesinin de önemli ölçüde arttığına dikkati çekti.

Milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü üçlü pist operasyonları için hazır

Simülatör uygulamasının Türk havacılığında uzun yıllardır önemli yeri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yerli simülatörle stajyer hava trafik kontrolörlerinin teorik bilgilerini gerçekçi senaryolarla pekiştirdiklerine işaret etti.

Yaptıkları düzenlemelerle aktif görevdeki hava trafik kontrolörlerinin ileri düzeyde eğitimler ve zorlu operasyonel senaryolarla deneyim kazanmalarına imkan sağlayacaklarını bildiren Uraloğlu, "Aynı zamanda eğitim tekrarlarını da artırarak mesleğe yönelik temel bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü üçlü pist operasyonları için hazır

Esenboğa Havacılık Akademisine 180 derece eğitim simülatörü kuruldu

Uraloğlu, yerli simülatör projesi kapsamında Esenboğa Havacılık Akademisi'ne DHMİ tarafından geliştirilen iki adet 180 derece meydan kontrol simülatör sisteminin kurulduğunu belirterek, "Ankara'da bulunan Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne ise 21 pozisyonlu Yaklaşma ve Saha Kontrol Simülatör Sistemi'nin kurulumunu gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki mevcut simülatör sistemlerine de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 3 boyutlu simülatör modellerinin entegre edildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, eğitim süreçlerinin daha geniş kapsamlı olarak sürdürüleceğinin altını çizdi.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Havacılık
Sıradaki Haber
Türksat 6A hizmete girmek için gün sayıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
4 terörist etkisiz hale getirildi
12:31
Uyarı işareti olmayan çukura girip kaza yapan sürücü 110 bin lira tazminat kazandı
12:47
Gazze'de ateşkes başladı
12:11
Kayıt dışı elektronik sigara ticareti maliyenin radarında
11:58
KDK: Kurum değiştiren sözleşmeli kamu personeli yıllık izinden faydalandırılmalı
12:14
Hamas, bugün serbest bırakacağı 3 İsrailli kadın esirin isimlerini açıkladı
Balıkçılar dondurucu soğukta av mesaisinde
Balıkçılar dondurucu soğukta av mesaisinde
FOTO FOKUS
Gazze'de Sivil Savunma ekipleri kutlama yapıyor
Gazze'de Sivil Savunma ekipleri kutlama yapıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ