Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) koordinasyonuyla ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi HİSAR-A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağın, uzak menzille başarıyla vurulduğu belirtildi.

Başkanlığın paylaştığı videoda da, HİSAR-A'nın atışlı testlerine ait görüntülere yer verilerek, "Artık HİSAR A+ hazır. Hayırlı olsun!" denildi.