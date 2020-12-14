Ay, dünya ile güneş arasından geçti, güneşi tamamen örttü. 2020'nin son güneş tutulması gerçekleşti.

Yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterilen tam güneş tutulması sadece Güney Amerika ülkelerinden Şili ve Arjantin'de gözlemlenebildi.

[Fotoğraf: AFP]

Binlerce kişi tarihi ana tanıklık etti

2 ülkenin büyük bir kısmı iki dakikadan biraz daha fazla süreyle tamamen karanlığa gömüldü. Binlerce kişi teleskop veya özel koruyucu gözlüklerle bu tarihi ana tanıklık etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle seyahat etme imkanı olmayan meraklılar ise, internetten yayınlanan canlı görüntülerle tutulma anını izleyebildi.

Şili'nin kuzeyinde geçen yıl Temmuz ayında da, 1592 yılından bu yana ilk kez gerçekleşen tam güneş tutulması izlenmişti.