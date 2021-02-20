Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tarafından paylaşılan fotoğraflarda, "Perseverance" adlı keşif aracının iniş anının hemen öncesini gösteren ve gezegenin yüzeyinin oldukça net görüldüğü bir kare yer aldı.

Paylaşılan diğer karelerde keşif aracının indiği bölgenin yapısı dikkat çekti. NASA yetkilileri, görselleri "Bu, daha önce görmediğimiz bir şey" sözleriyle tanımladı.

Uzay aracının 25 kamera ve 2 mikrofonu var. "Perseverance"in bu ekipmanları inişten hemen önce aktif hale getirildi.

7 aylık yolculuğun ardından Jezero Kraterine iniş yaptı

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı "Perseverance," yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, perşembe günü doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine sorunsuz şekilde iniş yapmıştı.

ABD'nin "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına halen devam ediyor. NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.