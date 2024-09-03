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Bilim Teknoloji
AA 03.09.2024 18:47

Laboratuvar ortamında üretilen kök hücreler başarıyla farelere enjekte edildi

Avustralya'da Murdoch Çocuk Hastalıkları Araştırma Enstitüsünde yapılan araştırma kapsamında laboratuvarda üretilen kök hücreler farelere başarıyla enjekte edildi.

Laboratuvar ortamında üretilen kök hücreler başarıyla farelere enjekte edildi
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Laboratuvarda üretilen kök hücrelerin enjekte edildiği farelerin yüzde 25 ile yüzde 50'sinin kök hücrelerinde çok aşamalı kemik iliği oluşumu gözlemlendi.

Araştırmacılar, laboratuvarda üretilen kök hücrelerin farelere başarıyla enjekte edilmesine rağmen insan üzerinde klinik deneyler yapılması için henüz erken olduğunu belirtti.

Hastalardan alınan örneklerle oluşturulan kök hücrelerin, hücre bağışı yapan ve alan arasındaki uyumsuzluk riskini ortadan kaldırabileceğini ifade eden araştırmacılar, bu şekilde üretilen kök hücrelerin kemik iliği yetmezliği sendromları gibi kan hastalıklarının genetik nedenlerini düzelterek hastaları tedavi edebileceğini bildirdi.

Araştırma "Nature" dergisinde yayımlandı.

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