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Bilim Teknoloji
AA 02.09.2024 12:57

BTK Akademi'nin mobil uygulaması kullanıma açıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan ve yapay zeka eğitimlerini de içeren ücretsiz portal BTK Akademi'nin mobil uygulaması kullanıma açıldı.

BTK Akademi'nin mobil uygulaması kullanıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi portalıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

BTK Akademi'nin bilimsel, teknolojik ve sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışıyla 2017 yılında hizmete sunulduğunu anımsatan Uraloğlu, portalda gerçekleştirilen programların sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde, konusunda uzman iç eğitmenlerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşların iş birliği ve katkılarıyla herkese sunulduğunu ifade etti.

"Haftalık ortalama 10 bin yeni kullanıcı katılıyor"

Bakan Uraloğlu, BTK Akademi eğitim portalının bugün itibarıyla kayıtlı kullanıcı sayısının toplamda 2 milyon 258 bin 273’e ulaştığına dikkati çekerek, "Eğitim portalı haftalık 600 bin ile 650 bin arasında görüntüleniyor, haftalık ortalama 10 bin yeni kullanıcı katılıyor. BTK Akademi çevrim içi eğitim portalında 'Kişisel Gelişim, Sistem, Yazılım, Kariyer Yolu, Regülasyon, Güvenli İnternet, Tasarım, K12, Yapay Zeka ve İşletme Dünyası' olmak üzere 10 ana kategori altında, 283 konu başlığında, toplam 146 bin dakika çevrim içi eğitim bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitimlere internetin olduğu her noktadan erişim sağlanacak"

BTK Akademi eğitim portalına her noktadan erişim sağlanması ve eğitimlere kesintisiz devam edilebilmesi amacıyla BTK Akademi mobil uygulamasının kullanıma açıldığını belirten Uraloğlu, bu hamleyle masaüstü cihazlara erişimi olmayan kullanıcıların cep telefonlarından eğitimlere erişebilmelerini ve yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamanın hedeflendiğini bildirdi.

​​​​​​​Uraloğlu, mobil uygulama içinde masaüstü erişimde olduğu gibi 10 ana kategoride, 283 eğitim başlığının olacağı bilgisini vererek, "Kullanıcılar tek dokunuşla bütün eğitimlere ulaşacak ve eğitimlere internetin olduğu her noktadan erişim sağlanacak. Her yaştan insanımızı BTK Akademi'nin geleceği tasarlayan eğitimleriyle ücretsiz olarak buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

BTK Akademi ile düzenlenen yüz yüze eğitimlerdeki amacın çevrim içi platformda yakalanan ivmeyi pekiştirmek olduğunun altını çizen Uraloğlu, böylece yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençlerin yazılım yeteneklerini keşfetmeyi ve bu alandaki yeterliklerini profesyoneller rehberliğinde geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

"6 bin 530 öğrenciye sınıf eğitimi verdik"

Bakan Uraloğlu, eğitimlere ilişkin şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 38 ilde 163 eğitim başlığında 6 bin 530 öğrenciye sınıf eğitimi verdik. 22 ilde ise 55 eğitim başlığında üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara istihdama ve uygulamaya yönelik atölye eğitimleri düzenledik. Eğitimlerin yanında düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle sektörün ileri gelenleri ile öğrencileri buluşturuyoruz."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu BTK Eğitim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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