Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, son günlerde koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya başta olmak üzere birçok çevrimiçi platformda kişilere ait bazı kimlik, sağlık bilgileri, fotoğraf, ses, görüntü ve videoların hukuka aykırı şekilde paylaşıldığını söyledi.

Vatandaşlardan bu platformlarda paylaşım yapmadan önce bir kez daha düşünmelerini isteyen Bilir, insanları rencide edebilecek paylaşımlardan kaçınılması gerektiğini, kişisel veriye saygının insana saygı olduğunu anlattı.

Sağlık bilgileri kişisel verilerden sayılıyor

Bilir, kişisel verilerin korunmasının, bizzat kişinin kendisinin korunması olduğunu ifade ederek, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının Türkiye'de anayasal hak statüsünde olduğunu belirtti.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre kişiye ait sağlık bilgilerinin "özel nitelikli kişisel veriler"den sayıldığına dikkat çeken Bilir, şunları söyledi:

"Kanunda kişinin sağlığıyla ilgili verilerin, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği ifade edilmiştir. Bu süreçte öncelikli olarak sağlık hizmetlerinin sağlanması ve kamu sağlığının korunması gerekir. Burada şunu özellikle vurgulamak gerekir ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, içinde bulunduğumuz dönemde de kişilerin sağlık verilerinin işlenmesine engel değildir."

"Büyüklerimizin maruz kaldığı veri istismarı kamu vicdanını yaralamıştır"

Bilir, sosyal medyada paylaşım yapılırken bireyin mahremiyet hakkının gözetilmesini gerektiğini vurguladı.

"Kişinin açık rızasını almadan görüntüsünü çekip hukuka aykırı şekilde yaymak, paylaşım özgürlüğü ile açıklanamaz" diyen Bilir, şunları söyledi:

"Buradan hareketle bir içerik paylaşılmadan önce bir kez daha düşünülmeli, kişileri incitecek ve rencide edecek türde paylaşımlardan kaçınılmalıdır. Özellikle büyüklerimizin maruz kaldığı veri istismarı kamu vicdanını yaralamıştır. Belirtmek gerekir ki kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi, bir başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi, Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil etmektedir."

Para cezası verilebilir

Bilir, yazılı ve görsel basında, sosyal medya hesapları ile çevrimiçi platformlarda bir kişinin kim olduğunun belirlenmesini sağlayacak şekilde kimlik bilgilerinin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığını belirtti.

6698 sayılı Kanun'da veri sorumlularının, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için teknik ve idari tedbirler almak zorunda olduğunu, bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında idari para cezası verilebileceğini hatırlattı.

Bilir, Türk Ceza Kanunu'nun 135 ile 140'ıncı maddelerine göre kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi, bir başkasına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesinin de suç teşkil ettiğini anımsatarak, "Özellikle şunun bilinmesi gerekir ki hangi platformda olursa olsun, kişisel verilerin kanunda belirtilen işleme şartlarından herhangi biri olmaksızın paylaşılması da kanuna aykırılık teşkil etmektedir" dedi.