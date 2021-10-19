Gebze Teknik Üniversitesi'nde üretilen akıllı maske, kirli ve temiz hava için ayrı kanallar kullanıyor. Bu da kullanıcıya büyük bir kolaylık sağlıyor.

Maske, kullanıcıyı virüslere karşı korurken, solunum sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Gaz zehirlenmesi riski bulunan alanlarda da kullanılabilecek.

Sağlık verilerini takip ediyor

GTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Oflaz, maskenin yangın söndürme çalışmalarında itfaiyecileri koruyacak maske haline geleceğini söyledi.

"İçerisindeki malzemelerin değiştirilmesiyle, filtrasyonun değiştirilmesiyle endüstride kullanılabilecek hale gelecektir. Karbondioksit sensörü ile içerideki karbondioksit miktarını devamlı ölçerek fan hız kontrolünü kontrol edip, içeriye devamlı oksijenden zengin bir havayla beslemesi ile insana daha sağlıklı havayı vermeyi hedefledi."

İçindeki sensörleriyle sağlık durumunu da takip ediyor. Kandaki oksijen seviyesi, nabız gibi verileri bluetooth özelliğiyle telefona aktarıyor.

Akıllı maske, TÜBİTAK desteğiyle 12 aylık çalışma sonucunda seri üretime hazır hale getirilecek. Maskeyi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ziyareti sırasında denedi.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Mikail Kurban, Mert Karacan