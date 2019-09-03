Urla'da, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde faaliyet gösterecek İzmir Teknoloji Üssü'nün kurulma çalışmaları hızla devam ediyor. Üssün paydaşları arasında TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Savunma Sanayii Başkanlığı ve İYTE yer alıyor.

İzmir Teknoloji Üssü Yönetim Kurulu Üyesi ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, teknoloji sayesinde hızlı değişen dünyada akıl terinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Nitelikli insan kaynağının en büyük sermaye haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Baran, bilgi ve teknoloji üretiminin ağırlık kazandığını anlattı.

"Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Prof. Dr. Baran, Türkiye'nin de bu dönemin etkin ve aktif rol alan ülkelerinden biri olmak, süreci etkilemek ve yönetmek için yükte hafif pahada ağır ürünler üretmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'nin 2023 yılında hedeflediği dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasının yegane yolu bu; yükte hafif pahada ağır, yüksek teknoloji ürün üretmek, bilimin zemininde teknoloji üretmek."

Bu kapsamda başlatılan İzmir Teknoloji Üssü çalışmalarını somut adımlarla ilerlettiklerini belirten Baran, şöyle konuştu:

"İzmir Teknoloji Üssü'nde ulusal ve uluslararası firmalar için bir cazibe merkezi yaratmak, yüksek teknoloji üreten şirketlerin Ar-Ge merkezlerini bu bölgeye kazandırmak, nitelikli bir Ar-Ge personelinin kümelendiği alan yaratmak istiyoruz. Bu havza beraberinde bu bölgenin ekosistemini değiştirecek. Sadece İzmir'in, Ege'nin değil, Türkiye'nin ekonomik büyümesini tetikleyecek ve buna ciddi katkı sunacak bir projeyi hep beraber hayata geçiriyoruz. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın yüksek teknoloji üreten firmalarına ev sahipliği yapmak, burada bir bilim vadisi, teknolojisi vadisi oluşturmak, bu yapı üzerinden Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Uluslararası firmalardan ilgi

Prof. Dr. Baran, 9 bin 500 dönüm üzerine kurulacak üste nihai olarak 40 bin Ar-Ge personelinin çalışmasının planlandığını söyleyerek, "Herkesin gelip yerini bulabileceği bir alan olacak ama özellikle bilişim, savunma sanayi, robotik, elektronik gibi alanların kümelendiği bir alan amaçlıyoruz" dedi.

Bölgenin bir yıl içinde Bakanlar Kurulu kararıyla "teknoloji geliştirme bölgesi" ilan edilmesini öngördüklerini anlatan Baran, yakın dönemde uluslararası firmaların kendilerini ziyaret ettiğini, Ar-Ge merkezleri ve üretim üslerini Türkiye'ye taşıma noktasında niyet beyan ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA