Aplikasyon araştırmacısı Jane Manchun Wong, Twitter hesabından, Facebook’un Android uygulamasında beğeni sayılarını gizlediğini gösteren ekran görüntüsünü paylaştı.

Paylaşılan görüntüde beğeni sayısı yerine “bir arkadaş ve diğerleri” şeklinde bir ibarenin yer aldığı görüldü.

Öte yandan Facebook, beğeni sayısının gizlenmesinin test aşamasında olduğunu, henüz tam olarak uygulamaya konulmadığını doğruladı.

Daha önce Instagram da beğeni rakamlarını gizlemeye yönelik adım atmış, uygulama için İrlanda, İtalya, Japonya, Avustralya ve Brezilya pilot ülkeler olarak belirlenmişti.

Kaynak: The Verge

