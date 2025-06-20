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Dünya
AA 20.06.2025 02:53

İsrail, İran’daki bir sanayi bölgesine saldırı düzenleyeceği gerekçesiyle boşaltma uyarısı yaptı

İsrail ordusu, İran’ın Gilan eyaletinde “Sefiderud” sanayi bölgesinin, “İran rejimine ait askeri altyapılara” yönelik saldırı hazırlığı kapsamında derhal boşaltılması gerektiğini duyurdu.

İsrail, İran’daki bir sanayi bölgesine saldırı düzenleyeceği gerekçesiyle boşaltma uyarısı yaptı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Arapça ve Farsça yayınladığı mesajda, “İran’ın Kelç Talşan köyündeki (Gilan eyaletine bağlı) Sefiderud sanayi bölgesinde bulunan sivil ve askeri unsurlara acil tahliye çağrısı yapıyoruz. Söz konusu bölge, ekte sunulan haritada açıkça gösterilmektedir” ifadelerini kullandı.

İsrail, İran içindeki sivil alanlara yönelik doğrudan saldırı öncesinde, daha önce 16 Haziran’da başkent Tahran’daki bir bölge için de benzer bir uyarı yapmıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılardaysa, İran Sağlık Bakanlığı'ndan 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre en az 224 kişi öldü, 1277'den fazla kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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