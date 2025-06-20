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Türkiye
AA 20.06.2025 02:48

Bahçelievler'deki yangında çok sayıda tamirhane hasar gördü: 10 araç yandı

Bahçelievler'de oto saniye sitesindeki bir tamirhanede çıkan ve yanındaki iş yerlerine sıçrayan yangında çok sayıda iş yeri hasar gördü, 10 araç yandı.

Bahçelievler'deki yangında çok sayıda tamirhane hasar gördü: 10 araç yandı
[Fotograf: İHA]

Bahçelievler'de oto sanayi sitesindeki bir tamirhanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki tamirhanelere sıçrayan yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'deki yangında çok sayıda tamirhane hasar gördü: 10 araç yandı

Çevre ilçelerden de takviye itfaiye araçlarının geldiği yangında, patlamalar ve yükselen alevler nedeniyle ekipler, müdahalede zorlandı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çok sayıda iş yeri hasar görürken, 10 araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

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