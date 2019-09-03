YPG/PKK, dün gece saatlerinde Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez’in güneyinde işgal ettiği Meranaz köyünden sızma amaçlı saldırılar düzenledi.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimi son anda engellendi. Bomba yüklü araç imha edildi. Olayın ayrıntılarını @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/kZm85L8T3C— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2019
Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda ÖSO'dan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
TSK obüsleri terör hedeflerini vurdu
Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) sabah saatlerinde Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.
Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.
Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
Kaynak: AA, TRT Haber