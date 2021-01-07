Ticaret Bakanlığı tüketicilerin istenmeyen mesaj, e-posta ve sesli aramalar gibi ticari elektronik iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla İYS’yi oluşturdu.

Söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

Elektronik ileti onayları 16 Şubat 2021’e kadar kontrol edilebilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen sürenin 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdiği hatırlatıldı.

Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat'a kadar e-Devlet üzerinden veya 'www.iys.org.tr' adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.



150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs'ta sona erecek.



Açıklamada sistemin detayları şöyle anlatıldı: "Tüketicilerin söz konusu onayları 1 Haziran 2021 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edebilecektir. Belirlenen süreler içinde vatandaşlarımız tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılan veriler onaylı sayılacaktır. Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketicilerimiz diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecektir.”