Hizmete girmesiyle birlikte doğu ve batıya ek olarak, Orta Doğu ve Afrika Kıtası’nın da kapsama alanına eklenmesini sağlayacak Türksat 5A, Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü 04.28’de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak.

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Türksat 5A’nın 30 yıl süreyle uzayda hizmet vereceğini ve manevra ve hizmet ömrünün diğer uydulara kıyasla çok daha uzun olacağına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile birlikte uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkacaktır. Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle uzay vatanda çok daha güçlü olacağız.”

Söz konusu uydunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.