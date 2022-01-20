Instagram’ın abonelik sistemi şu anda sadece Amerika Birleşik Devletlerindeki bazı kullanıcıların kullanımına sunulmuş durumda ve henüz test aşamasında.

Üreticiler tarafından aylık 1 dolar ile 99 dolar arasında bir fiyat belirlenecek. Bu ücreti ödeyerek abone olan takipçiler, içerik üreticinin özel canlı videolarına, hikayelerine ve diğer özel içeriklerine erişim sağlayacak.

Abonelere özel içerikler üretilecek

Kullanıcılar abone olduktan sonra, yalnızca abonelere özel içeriğe erişebilecekler.

Yalnızca abonelere özel, mor bir halkayla gösterilen hikayelerde içerik oluşturucular, kamera arkası içeriği, özel anketler ve daha fazlasını paylaşabilecek.

Yine mor olan abone rozetleri, hayranların genel içeriğin yorumlarında öne çıkmasına yardımcı olacak ve içerik oluşturucuların gelen kutusundaki mesaj istek klasörlerinde tanınmalarına yardımcı olacak.