Instagram, doğrudan mesajlaşma imkanı sağlayan uygulaması Direct for Instagram uygulamasını indirmeye sunmuş ve kullanıcı sayısında büyük artış yaşanmıştı. Ancak Instagram, bugün kullanıcılarına gönderdiği bir mesajla Direct uygulamasını kapatacağını duyurdu.

Bunun yerine kullanıcılar artık doğrudan Instagram'ın içinden mesajlaşmaya devam edecek.

Daha önce de Facebook'un içinde bulunan Messenger özelliği ayrı bir uygulama olarak sunulmuş ve milyonlarca kullanıcı bu uygulamayı indirmek zorunda bırakılmıştı.

Kaynak: DHA