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Bilim Teknoloji
TRT Haber 11.02.2025 17:32

İnsansız Deniz Aracı Yarışması için başvurular devam ediyor

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı ve Aselsan yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması için başvurular devam ediyor.

İnsansız Deniz Aracı Yarışması için başvurular devam ediyor

Gençleri insansız araç teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmalar düzenleyen TEKNOFEST, denizlerdeki otonom teknolojilere öncülük etmek isteyen gençler için önemli bir fırsat sunuyor.

İnsansız Deniz Aracı teknolojisi için çalışacak olan gençler verilecek görev senaryolarını başarı ile gerçekleştirecek araçlar geliştirecek. Milli Savunma Bakanlığı ve Aselsan yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, gençleri geleceğin teknolojilerinde öne geçiriyor.

Otonom görev icra edebilen deniz araçlarının tasarımını, analiz ve üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri takımlar halinde katılabiliyor.

Yarışmaya katılan takımların en az 3 en fazla 15 kişiden oluşması isteniyor.

Gençlerin teknolojide kıyasıya rekabet edeceği yarışmada birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL, üçüncülük ödülü ise 150 bin TL olacak.

Her yıl farklı alanlarda yüzlerce projeyle festivale damgasını vuran ve Türkiye’nin geleceği olan gençler, TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmaları’nda yerinizi alabilirsiniz
 

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ASELSAN Milli Savunma Bakanlığı Teknofest İnsansız Deniz Aracı
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