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Bilim Teknoloji
AA 11.02.2025 11:41

Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'ya ulaştı

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, 60 saat süren uzun yolculuğun ardından Antarktika King George Adası'na ulaştı.

Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'ya ulaştı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Brezilya ve Şili üzerinden 103 enlem güneye uzanan zorlu bir yolculuk yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle Beyaz Kıta'ya uğurlanan 20 kişilik ekip, 2,5 gün süren yolcluğun ardından Antarktika King George Adası'na vardı.

Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'ya ulaştı

Ada yakınlarında bulunan Şili bayraklı Betanzos isimli gemiye gelen bilim ekibi, toplu fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 14 bin kilometre yol katederek adaya ulaşan bilim ekibi, buradan gemiyle önce Dismal Adası'na, daha sonra ise Türk bilimsel araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adası'na varmayı planlıyor.

Ekip, "bilim ve barış kıtası" olarak adlandırılan Antarktika'da yaşam bilimleri, sosyal bilimler, fiziki bilimler ve yer bilimleri gibi alanlarda 19 ayrı proje icra edecek.

"Türkiye'nin burada ayak izinin bulunması çok önemli"

Türk bilim heyetini, Şili'nin Santiago kentindeki Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan ve Büyükelçilik personeli karşıladı.

Büyükelçi Kızıltan, burada yaptığı açıklamada, Antarktika Bilim Seferi ekibini karşılamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Antarktika her bakımdan büyük potansiyel arz eden bir kıta. Hem bilimsel hem de doğal kaynaklar açısından Türkiye'nin burada ayak izinin bulunması çok önemli. Yıllar içinde bu seferler sayesinde Türkiye'nin bilimsel kapasitesini gösterme imkanımız bulunuyor." dedi.

Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'ya ulaştı

Şili makamlarının bu çabalarını her zaman desteklediğini kaydeden ve bu nedenle onlara teşekkür eden Kızıltan, "Türkiye ile Şili arasındaki işbirliğinin ticari, ekonomik ve siyasi birçok boyutu var. Ancak bu bilimsel boyut ayrı bir özellik katıyor. Gelecekte de bu seferlerin devam etmesini, başka vesilelerle de bilimsel işbirliğimizin gelişmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Kıtaya inmeden tüm eşyalarımızı dezenfekte ediyoruz"

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy da Antarktika'nın flora ve faunasının korunması ve kıtaya ait olmayan türlerin taşınmasını önlemek amacıyla birçok kural uygulandığını belirterek, "Bu kurallar kapsamında da tedbir alan sefer ekibi, uçaktan inerken botlarını özel solüsyonlarla dezenfekte ederek kıtaya ayak bastı." dedi.

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lider Yardımcısı Dr. Atilla Yılmaz ise uzun seyahatler ve aktarmalar sonucunda Antarktika King George Adası'na indiklerini kaydederek, bir önceki duraklarında valizlerini ve eşyalarını dezenfekte ettiklerini, bu sayede kıtaya herhangi bir yabancı canlı türü taşınmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

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