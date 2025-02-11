275 binin üzerinde kişiye güvenli internet eğitimi verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güvenli İnternet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, söz konusu günün 2004'ten bu yana her yıl şubat ayında yaklaşık 150 ülkede kutlandığını söyledi.

Türkiye'de 2010'dan itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinesinde düzenlenen "Güvenli İnternet Günü"nün, internetin pozitif kullanımını teşvik etmek amacıyla tüm paydaşları bir araya getirdiğini dile getiren Uraloğlu, "21 yılda Güvenli İnternet Günü etkinliklerinin bu kadar yaygınlaşmasının altında hiç kuşkusuz internetin son yüzyılın en önemli icatlarından biri olması yatıyor. Artık internet olmadan bırakın iş yapmayı adeta adım dahi atamıyoruz. İnternet teknolojilerinin gelişmesi hayatımızı baştan aşağı değiştirdi" dedi.

Uraloğlu, internet teknolojilerinin her gün bir yenisi geliştirilen yazılım ve uygulamalarla ticaretten sanata, ulaşımdan haberleşmeye kadar hayatın bütün alanlarına girdiğini belirtti.

Dijital dünyanın nimetlerinden faydalanmanın artık bir zorunluluk haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ancak dijital dünyanın sunduğu sayısız fırsatın yanı sıra maalesef karanlık bir yüzü de bulunmakta. İnternet, bilgiye erişimi kolaylaştırırken, aynı zamanda dezenformasyonun ve yanlış bilgilerin yayılmasına da neden oluyor. Bu noktada 2010'da BTK eliyle başlattığımız bu tür etkinliklerle, çocuklar ve gençler başta olmak üzere, tüm kullanıcılara güvenli bir internet ortamı sağlanmasını amaçladık."

"İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı için destek sağlıyoruz"

Uraloğlu, BTK'ye, güvenli internet kapsamında internetle ilgili gelişmeleri takip etmek, yeni politikalar üretmek, çocukların ve gençlerin internetin sunduğu imkanlardan etkin şekilde yararlanırken internetin risklerine karşı da güvende olmalarını sağlamak için çalışmalar yapma görevini verdiklerini anlattı.

Bu çalışmaları daha da etkin kılabilmek için yine Kurum bünyesinde Güvenli İnternet Merkezi'ni kurduklarını dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Güvenli İnternet Merkezi, 2012'den günümüze kadar, Türkiye genelinde 1642 seminer ve eğitimle, yüzde 70'ten fazlası çocuklar olmak üzere, 275 binin üstünde kişiye internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda eğitimler verdi. 2017'den bu yana 'internetyardim.org.tr' web sitesi ve ALO 141 Güvenli İnternet Destek Hattı üzerinden de vatandaşlarımıza internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda destek sağlıyoruz. 2017-2024 yıllarında internet sitemiz üzerinden gelen 61 bin 161 soruyu yanıtlarken, 2019'da faaliyete geçen ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı üzerinden bugüne kadar yaklaşık 426 bin çağrıya cevap verdik."

Uraloğlu, Türkiye'nin yaklaşık 75 milyon sosyal medya kullanıcısıyla dünyada bu alanı takip açısından 5. sırada bulunduğunu ifade ederek, küresel düzeyde sosyal medya platformlarında günlük vakit geçirme süresi 6,5 saat iken, Türkiye'de bunun 7 saat olduğunu söyledi.

Söz konusu alanın tüm toplumun huzuru ve sağlığı açısından göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Özetle sosyal medya ve online oyunların gençler üzerindeki olumsuz etkileri, göz ardı edilemeyecek kadar ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunun çözümü için hepimizin üzerine düşen görevler vardır. Bireysel, aile ve toplumsal düzeyde farklı önlemler alınmalı. Aileler, çocuklarının internet kullanımını yakından takip etmeli ve onları bu konuda bilinçlendirmeli. Okullarda, öğrencilere dijital okuryazarlık eğitimi verilmeli ve internetin güvenli kullanımı konusunda farkındalık oluşturulmalı. Biz ise bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapmalı ve internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını artırmalıyız."

"Ülkeler sert önlemler alıyor"

Uraloğlu, son yıllarda ABD'den İngiltere'ye, Avustralya'dan Hindistan'a kadar birçok ülkenin çocuklar için sosyal medya platformlarıyla ilgili düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Yaş sınırlamasından akıllı telefon kullanımının yasaklanmasına kadar başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları korumak amacıyla çok sert önlemler dahi alıyorlar. Bu noktada bizim gündemimizde de 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak için bir çalışma var" diye konuştu.