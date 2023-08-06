İlk internet sitesi CERN 32 yaşında

Şu an bir web sitesi açıp linke tıklamak dünyanın en kolay şeyi ama 32 yıl önce durum böyle değildi. World Wide Web (Dünya Çapında Ağ) WWW’dan önce hayatın şu andan ne kadar farklı olduğunu düşünmek çok tuhaf gelebilir. Market siparişleri için dükkana gitmek, film izlemek için sinemaya gitmek, arkadaşlarınla sohbet etmek için sadece kafelerde buluşmak hatta uzaktaki arkadaşlarınla sadece mektuplaşmak ya da şanslıysan arayabilmek.

Şu an hayal etmesi zor olabilir ama 32 yıl önce internet bugün bildiğimiz anlamda henüz ortaya çıkmıştı. İnternet ağı daha erken bulunmuş olsa da halka açık web sitesi aslında o kadar da uzak bir geçmişe ait değil.

İnternetin hikâyesi 1950'lerde başladı. Savaş kötü sonuçlar doğursa da gelecek için işe yarar bir şeyler de üretildi, internet de bunlardan biri. Soğuk Savaş döneminde, bilim insanları ve mühendisler, bilgisayarlar arasında veri iletişimi yapmak için bir yol arayışındaydılar. Düşmanca saldırılar durumunda haberleşmenin nasıl sürdürüleceğini düşünürken, internetin ilk tohumları atıldı.

1950 yıllarında Amerika'da temeli atılan internet, takip eden 1960 ile 1970 yıllarında geliştirilmiş ve şu an günümüz interneti halini alması 1980’lerin sonlarında gerçekleşmişti.

1980'lerin sonunda İngiltere'den bilim insanı Tim Berners-Lee, CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)'de bilgisayar uzmanı olarak görev yaparken, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla bir proje başlattı. Bu projenin sonucunda, hypertext (hiper metin) kullanarak bilgiye bağlantılarla erişimi mümkün kılan bir ağ kuruldu. Bu ağ, günümüzde bildiğimiz anlamıyla "World Wide Web”

Tim Berners-Lee, “World Wide Web” üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde zenginleştirilmiş text dokümanlarını çalışan bir ağ sistemine entegre etme konusunda ilerleme kaydetti. Bu gelişme modern internetin doğuşuna işaret etmekteydi.

Berners-Lee, "World Wide Web" projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 20 Aralık 1990'da yayınladı. O tarihlerde sadece İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) içinden erişime açık olan web sitesi henüz "www" misyonunu yerine getiremiyordu.

6 Ağustos 1991'e gelindiğinde Berners-Lee'nin siteyi dışarıdan insanların kullanımına açmasıyla tarihi bir olay yaşanmış oldu. Bugün kullanılan web sayfalarının ilk örneği içerisinde görsel bile yokken yayına girdi.

İlk internet sitesi, http://info.cern.ch/ adresinde yayınlandı. Bu site, basit bir HTML sayfasıydı ve birkaç temel bilgi içeriyordu. Sayfanın içeriğinde, web hakkında genel bilgiler, WWW projesine ilişkin teknik detaylar ve nasıl bir web tarayıcı ve sunucu oluşturulacağına dair bilgiler yer alıyordu.

İlk internet sitesi günümüz standartlarına kıyasla oldukça basit olsa da, bu adım, internetin hızlı bir şekilde gelişmesine ve dünya çapında yayılmasına zemin hazırladı. Bugün milyarlarca web sitesi ve trilyonlarca web sayfası, bu ilk adımda atılan temeller üzerine inşa edildi.

Tim Berners-Lee'nin yarattığı bu teknoloji, bilgiye erişimi ve paylaşımını devrimleştirerek dünya çapında bir dönüşüm yarattı.

Bu web sitesinin dünyaya açılmasıyla yeni bir çağa geçiş yaptık. İnternette artık sadece sınırlı web sitesi yok. Gelişen teknolojiyle her gün yeni bir ilerleme kaydediliyor.

Web sitelerinin gelişmesi, sosyal medya uygulamaları, mobil uygulamalar, e-ticaret yapabiliyor oluşu derken şimdilerde kendi başına bile bir iş koluna dönüştü.

Saniyede 3 yeni internet sitesi

6 Ağustos 1991'de yayına alınmasının ardından 1992'de 10 web sitesi, 1994'te (W3'ün kamu malı yapılmasıyla) 3 bin web sitesi ve 1996'da Google arama motoru piyasaya çıktığında 2 milyon web sitesi vardı.

Siteefy sitesinin verilerine göre, dünya çapında 1 milyar 106 milyon 671 bin 903 web sitesi bulunuyor. Bu web sitelerinin yüzde 18'i (201 milyon 898 bin 446) aktif olarak kullanılırken yüzde 82'si ise aktif olarak kullanılmıyor. Günde 252 bin yeni internet sitesi açılırken saatte 10 bin 500, dakikada 175, saniyede 3 yeni internet sitesi yayın hayatına başlıyor.

5,16 milyar insan internet kullanıyor

İnternetin ilk dönemlerinde kullanıcı sayısı da oldukça sınırlıydı. Ancak sonraki yıllarda bilgisayarların yaygınlaşması ve internete erişimin kolaylaşmasıyla birlikte kullanıcı sayısında patlama yaşandı. Günümüzde milyarlarca insan interneti aktif olarak kullanıyor, hatta buradan para kazanıyor.

Dünya nüfusunun 5,16 milyar insan internet kullanıcıları oluşturuyor. Bu verilerde dünya nüfusunun yüzde 64,4'üne denk geliyor. Bu verilere göre internet kullanıcılarının yüzde 59,4'ü ise sosyal medya kullanıcılarını kapsıyor. Türkiye'de ise 62,55 milyon sosyal medya kullanıcısı var.

DataReportal sitesindeki verilere göre 2023 itibariyle Türkiye'de 71,38 milyon internet kullanıcısı var. Türkiye'nin internet penetrasyon oranı, 2023'ün başında toplam nüfusun yüzde 83,4.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ocak ayı itibariyle nüfusun yüzde 99'u internet kullanıyor. Kuzey Kore ise dünya çapında nüfus oranlarına bakıldığında son sırada yer alıyor.

En fazla ziyaret Google’a

similarweb.com verilerine göre dünya genelinde en fazla ziyaret edilen site "google.com" oldu. Google'ı "youtube.com", "facebook.com", "instagram.com" ve "twitter.com" takip ediyor.

Kullanıcıların her ziyaret için harcadıkları sürelere bakıldığında ise bir kullanıcı, bir ziyaretinde Google'da 10 dakika 38 saniye, Youtube'da 20 dakika 25 saniye, Facebook'ta 10 dakika 43 saniye, Instagram'da 8 dakika 22 saniye ve Twitter'da 10 dakika 47 saniye harcıyor.

Çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen internet, ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar hayatın hemen hemen bütün alanlarını yeniden şekillendiren bir teknolojik gelişme olarak ön plana çıkıyor.

İlk web sitesi, internetin dünyasını keşfetmemizi sağlayan bir anahtardı. Bugün, bu anahtarla sadece eğlenmekle kalmıyor, aynı zamanda öğreniyor, iletişim kuruyor ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla bağlantı kuruyoruz.

WWW’nun başlangıcından şu ana hatta siz bu haberi okumaya başladığınızdan itibaren bile yeni bir şey geliştirilmiş olabilir. Teknoloji konusunda sonsuz ihtimaller evrenindeyiz.